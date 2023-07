Success Story: IIT और IIM से पढ़ें हैं ये IAS अफसर, किसी ने पहले तो किसी ने चौथे प्रयास में पाई सफलता

Success Story आईएएस रॉबिन बंसल ने भी आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। इन्होंने यहां से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 36 लाख रुपये पैकेज वाली नौकरी भी की। हालांकि इनका ज्यादा मन जॉब में लगा नहीं। इनके भी भीतर IAS बनने का सपना पल रहा था। इसी वजह से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। पहले तीन प्रयास में असफला मिली थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे डटे रहे।

Success Story: इन IAS अफसरों ने आईआईटी और आईआईएम से की है पढ़ाई।

एजुकेशन डेस्क। Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में हर साल अलग-अलग बैकग्राउंड के लाखों शामिल होते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे IAS अफसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड से आए हैं और इन्होंने IIT दिल्ली और कानपुर जैसे संस्थानों से पढ़ाई की है। इसके बाद, IIM से एमबीए किया है। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्टडीज पूरी करने के बाद इन लोगों ने UPSC CSE की परीक्षा में न केवल शामिल हुए बल्कि सफल भी हुए। आइए इन संस्थानों से पढ़ने वाले आईएएस अफसरों के बारे में जानते हैं। दिव्या मित्तल यूपी के मिर्जापुर में बतौर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात दिव्या मित्तल ने भी आईआईटी और आईआईएसम जैसे संस्थानों से पढ़ाई की है। साल 2012 में यूपीएससी परीक्षा पास करने वाली दिव्या ने IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की और फिर IIM बैंगलोर से MBA किया है। इसके बाद उन्होंने लंदन में नौकरी भी की थी, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने का मन था और इसलिए उन्होंने इस एग्जाम में सफलता पाई थी। रॉबिन बंसल आईएएस रॉबिन बंसल ने भी आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। इन्होंने यहां से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 36 लाख रुपये पैकेज वाली नौकरी भी की। हालांकि, इनका ज्यादा मन जॉब में लगा नहीं। इनके भी भीतर IAS बनने का सपना पल रहा था। इसी वजह से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। पहले तीन प्रयास में असफला मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे डटे रहे। अंत में चौथे प्रयास में वे सफल हो गए। गौरव अग्रवाल आईएएस अफसर गौरव अग्रवाल भी आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। यहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए की डिग्री ली है। इसके बाद, उन्हें विदेश में नौकरी भी मिली। हालांकि, गौरव भी जॉब में ज्यादा खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने देश लौटकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। पहले अटेम्प्ट में ही वे सफल भी हो गए थे। वे IPS अफसर बन गए थे। हालांकि, वे IAS बनना चाहते थे और इसलिए दोबारा तैयारी शुरू की। दूसरे अटेम्प्ट में उन्हें सफलता मिल गई। वे IAS बन गए।

Edited By: Nandini Dubey