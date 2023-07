2 महीने की तैयारी में क्रैक की थी UPSC प्रीलिम्स परीक्षा, पढ़ें डॉक्टर से IAS बनीं तनु जैन की कहानी

Success Story आईएएस तनु जैन ने देश की राजधानी दिल्ली से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने यहां के श्रीनिवासपुरी में स्थित कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़ाई की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बारहवीं में 94% मार्क्स हासिल किए थे। इसी दौरान उनके पिता की तबियत खराब हो गई थी। हालांकि पिता ने इन स्थितियों में उन्हें सहारा दिया और फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

Success Story: डॉक्टर तनु जैन ने दो महीने की तैयारी में यूपीएससी सिविल सेवा की प्रीलिम्स परीक्षा पास की थी।

