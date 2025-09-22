बिहार में STET 2025 परीक्षा का एलान: 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी परीक्षा, 19 सितंबर से करें आवेदन

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने STET 2025 परीक्षा की घोषणा की है। आवेदन 19 से 27 सितंबर तक होंगे और परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक होगी। परिणाम 16 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। BPSC TRE-4 में 26 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी जिसकी रिक्तियां जल्द ही बीपीएससी को भेजी जाएंगी।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान