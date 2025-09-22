बिहार में STET 2025 परीक्षा का एलान: 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगी परीक्षा, 19 सितंबर से करें आवेदन
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने STET 2025 परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। बीएसईबी द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगी, जबकि परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा परिणाम 16 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे
प्रमुख बिंदु
- आवेदन अवधि: 19 सितंबर से 27 सितंबर 2024 तक
- परीक्षा तिथि: 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक
- परिणाम घोषणा: 16 नवंबर 2024 तक
टीआरई-4 को लेकर बड़ा बयान
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने BPSC TRE-4 को लेकर भी बड़ा बयान दिया है टीआरई-4 में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जायेगी। अगले 4 से 5 दिनों में रिक्तियां बीपीएससी को भेज दी जायेगी। इसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो उसे टीआरई-5 में जोड़ दिया जायेगा।
शिक्षा मंत्री के बयान
- अभ्यर्थियों का प्रदर्शन: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज और छात्रों की संख्या के आधार पर वैकेंसी निकाली जाती है, 26 हजार सीटें कम नहीं हैं।
- ट्रांसफर-पोस्टिंग: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के अनुसार शिक्षकों का अंतर-जिला ट्रांसफर शुरू किया गया है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
