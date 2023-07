SSC MTS 2023: न करें देरी, एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट है नजदीक, जल्द करें आवेदन

SSC MTS 2023 Registration एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण विंडो बंद होने के बाद करेक्शन विंडो को ओपन किया जाएगा। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि उम्मीदवार 26 जुलाई से 28 जुलाई तक अपने आवेदन पत्र संपादित करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में अगर किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि उनके आवेदन पत्र में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है तो वे इसमे सुधार कर सकते हैं।

SSC MTS 2023 Registration: कर्मचारी चयन आयोग एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक है।

एजुकेशन डेस्क। SSC MTS 2023 Registration: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित मल्टी-टास्किंग (नॉन-टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार (सीबीआईसी और सीबीएन) भर्ती परीक्षा, 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। इसलिए, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे बिना समय गवाएं अब फटाफट आवेदन कर दें। अगामी 21 जुलाई, 2023 को एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में, कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि वे समय पर आवेदन कर दें, जिससे उन्हें अंतिम समय की हड़बड़ी में न फंसना पड़े। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर लॉगइन करना होगा। SSC MTS 2023: एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए इस दिन से ओपन होगी करेक्शन विंडो एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण विंडो बंद होने के बाद, करेक्शन विंडो को ओपन किया जाएगा। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि उम्मीदवार 26 जुलाई से 28 जुलाई तक अपने आवेदन पत्र संपादित करने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में अगर किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि उनके आवेदन पत्र में कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है तो वे इसमे सुधार कर सकते हैं। हालांकि, अभ्यर्थियों को केवल निर्धारित सेक्शन में ही सुधार करने की अनुमति होगी। बता दें कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सितंबर में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा,आयोग ने हाल ही में नोटिस जारी करते हुए कहा था कि उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, बल्कि समय से पहले आवेदन कर दें, जिससे उन्हें लास्ट मिनट में तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। SSC MTS 2023: कुल 3,954 पदों पर होंगी नियुक्तियां बता दें कि एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा 2023 के माध्यम से कुल 3,954 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

