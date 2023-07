SSC MTS 2023 Registration: एसएससी आज बंद कर देगा विंडो, एमटीएस और हवलदार परीक्षा के लिए फौरन करें रजिस्ट्रेशन

SSC MTS 2023 Registration यह परीक्षा विभिन्न चरणों में आयोजित होगी। इसके अनुसार पहला चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। फर्स्ट राउंड में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) या पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। एमटीएस भर्ती परीक्षा और सेलेक्शन से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

SSC MTS 2023 Registrations: एसएससी एमटीएस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है।

