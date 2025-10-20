SSC Delhi Police Constable Recruitment 2025: कल है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल पदों आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) के 7565 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 21 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के बाद एप्लीकेशन फीस 22 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।

शैक्षिक योग्यता एवं उम्र इस भर्ती में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। उम्र की गणना 1 जुलाई को ध्यान में रखकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

स्वयं भर सकते हैं फॉर्म इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं जिनको फॉलो कर आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है।

कैसे करें अप्लाई