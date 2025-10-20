Language
    SSC Delhi Police Constable Recruitment 2025: कल है दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल पदों आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 01:30 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 21 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं और इस भर्ती के लिए योग्यता पूरी करते हैं वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 22 अक्टूबर निर्धारित है।

    Hero Image

    SSC Delhi Police Constable Recruitment 2025 के लिए कल तक फॉर्म भरने का मौका

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव- पुरुष एवं महिला) के 7565 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 21 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो युवा इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के बाद एप्लीकेशन फीस 22 अक्टूबर तक जमा की जा सकती है।

    शैक्षिक योग्यता एवं उम्र

    इस भर्ती में भाग लेने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस (कार या मोटरसाइकिल) PE & MT के समय तक होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले एवं 1 जुलाई 2007 के बाद न हुआ हो। उम्र की गणना 1 जुलाई को ध्यान में रखकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

    इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां दी जा रही हैं जिनको फॉलो कर आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है।
    कैसे करें अप्लाई

    • एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
    • अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    SSC Delhi Police Constable Vacancy

    7565 पदों के लिए हो रही है भर्ती

    कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 7565 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 4408 पद, कॉन्स्टेबल मेल [Ex-Servicemen (Others)] के लिए 285 पद, कॉन्स्टेबल मेल [Ex-Servicemen (Commando)] के लिए 376 पद और कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए 2496 पद आरक्षित हैं। इस भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिसंबर 2025/ जनवरी 2026 में प्रस्तावित है।

