SSC Constable GD Recruitment 2026: शुरू कर दें तैयारी, एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी किये गए कैलेंडर के मुताबिक जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन इसी माह स्टार्ट किये जाने हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कभी भी एसएससी इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है। फॉर्म भरने से पहले पात्रता इस पेज से चेक कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से जारी किये गए एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक "सेंट्रल आर्म्ड में कांस्टेबल (जीडी), पुलिस बल (सीएपीएफ), एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा 2026" के लिए नोटिफिकेशन नवंबर माह में जारी कर आवेदन लिए जायेंगे। ऐसे में अनुमान है कि एसएससी कभी भी इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकता है।
कॉन्स्टेबल जीडी पदों पर आवेदन के लिए पात्रता
अभ्यर्थी एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पात्रता एवं मापदंड चेक करके अपनी तैयारियों को तेज कर दें। कॉन्स्टेबल जीडी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
शारीरिक मापदंड
- इस भर्ती में भाग लेने के लिए जनरल, ओबीसी, एससी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी एवं महिलाओं की 157 सेमी होनी चाहिए।
- एसटी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 162.5 एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 150 सेमी तय की गयी है।
- आरक्षित प्रदेशों/ जिलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले उम्मीदवारों को लंबाई में छूट प्रदान की जाती है।
ऑनलाइन कर सकेंगे अप्लाई
आवेदन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply बटन पर क्लिक करने के बाद भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा।
- अंत में उम्मीदवार निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट करना होगा।
आवेदन के साथ जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के ही उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 100 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा करने होंगे। इसके अलावा एससी, एसटी एवं महिला वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
