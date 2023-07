SSC CHSL Tier II 2022 Answer Key: जारी हुई एसएससी सीएचएसएल आंसर-की, कल तक दर्ज कराएं आपत्ति, ये देनी होगी फीस

SSC CHSL Tier II 2022 Answer Key कैंडिडेट्स आंसर की जांच करने के बाद यह जान सकते हैं कि उनके उत्तर की जांच ठीक हुई है या नहीं हुई है तो वे इसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों को आपत्ति उठाने के लिए 4 से 6 जुलाई 2023 तक का मौका दिया गया है।

एजुकेशन डेस्क। SSC CHSL Tier II 2022 Answer Key: एसएससी सीएचएसएल आंसर-की रिलीज हो गई है। कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल एग्जामिनेशन टियर सेकेंड (Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, Tier-II) परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर किए जाएंगे। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इसकी जांच कर लें। कैंडिडेट्स आंसर की जांच करने के बाद यह जान सकते हैं कि उनके उत्तर की जांच ठीक हुई है या नहीं हुई है तो वे इसके लिए ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को आपत्ति उठाने के लिए 4 से 6 जुलाई, 2023 तक का मौका दिया गया है। इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें आंसर-की SSC CHSL Tier II 2022 Answer Key: इतना देना होगा शुल्क उम्मीदवारों को चुनौती उठाने के लिए प्रश्न प्रति 100 रुपये का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी इस बात का भी ध्यान रखें कि 6 जुलाई की शाम 06.00 बजे के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स भी दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके कैंडिडेट्स आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। SSC CHSL Tier II 2022 Answer Key: एसएससी सीएचएसएल सेकेंड टियर आंसर-की ऐसे करें डाउनलोड सबसे पहले उम्मीदवारों को एसएससी की आधिकारिक साइट ssc.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद, होम पेज पर उपलब्ध एसएससी सीएचएसएल टियर II 2022 उत्तर कुंजी लिंक पर क्लिक करें। अब एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी, जहां उत्तर कुंजी लिंक दिया जाएगा। इसके बाद लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण दर्ज करें। अब सबमिट पर क्लिक करें और आपकी उत्तर कुंजी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। इसके बाद उत्तर कुंजी को जांचें और इसे डाउनलोड करें। आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

