SSC: एसएससी सीजीएल री-एग्जाम 14 को, 15 अक्टूबर को जारी होगी आंसर की, कॉन्स्टेबल जीडी 2026 के लिए आवेदन नवंबर से होंगे स्टार्ट
एसएससी की ओर से सीजीएल री-एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर को करवाया जायेगा। एग्जाम संपन्न होने के बाद आंसर की 15 अक्टूबर को जारी होगी। इसके अलावा एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीएचएसएल एसआई सीपीओ एमटीएस जेई पदों के लिए एग्जाम अक्टूबर के चौथे सप्ताह से स्टार्ट होंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर सीजीएल एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल साझा की गया है। नोटिस के मुताबिक इस भर्ती के लिए री-एग्जाम का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 को करवाया जायेगा। एग्जाम संपन्न होने के बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए आंसर की 15 अक्टूबर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी जाएगी। उत्तर कुंजी द्वारा अभ्यर्थी अपने सभी प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकेंगे। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो उस पर तय तिथियों के अंदर ऑब्जेक्शन दर्ज कर पाएंगे।
एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी 2026 के लिए आवेदन नवंबर से
एसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया नवंबर माह से स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवार भर्ती में सफल होने के लिए अभी से अपनी तैयारियों को तेज कर दें।
एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ एवं एमटीएस एग्जाम डेट भी घोषित
एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर सीएचएसएल, एसआई सीपीओ 2025 भर्ती परीक्षा एवं एमटीएस हवलदार भर्ती एग्जाम, जेई के लिए संभावित डेट्स की घोषणा भी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक इन भर्तियों के लिए परीक्षा अक्टूबर 2025 के अंतिम सप्ताह में स्टार्ट होगी। ऑफिशियल डेट वाइज शेड्यूल जल्द ही एसएससी की ओर से जारी किया जायेगा।
एडमिट कार्ड एवं सिटी स्लिप कब होगी जारी
एसएससी की ओर से इन भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व जारी की जाएंगी। इससे अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की डिटेल हासिल कर सकेंगे और अपनी पूर्व यात्रा की तैयारी कर सकेंगे।
सभी अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। ध्यान रखें कि किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा।
एडमिट कार्ड/ सिटी स्लिप डाउनलोड करने की स्टेप्स
- एडमिट कार्ड/सिटी स्लिप जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको मांगी गई डिटेल (रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर/ डेट ऑफ बर्थ) आदि दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- जानकारी सबमिट होते ही आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे।
