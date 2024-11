SSC: बड़ी खबर, एसएससी ने कॉन्स्टेबल जीडी एवं सीजीएल टियर-2 एग्जामिनेशन के लिए शेड्यूल किया जारी, इन डेट्स में होंगी परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2025 एवं एसएससी सीजीएल भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से इन भर्ती की परीक्षा तिथियों को घोषित कर दिया गया है। एग्जाम शेड्यूल ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है।

एग्जाम से कुछ दिन पूर्व जारी कर दिए जायेंगे एडमिट कार्ड

अधिसूचना में दी गई जानकारी के मुताबिक संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा Combined Graduate Level Examination, 2024 (Tier II) का आयोजन 18,19 और 20 जनवरी 2025 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में सिपाही (Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs), SSF, Rifleman (GD) in Assam Rifles and Sepoy in Narcotics Control Bureau Examination, 2025) भर्ती परीक्षा का आयोजन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24 और 25 फरवरी 2025 को करवाया जायेगा।