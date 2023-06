Special Story: जानें कैसे बन सकते हैं सरकारी टीचर, शिक्षक बनने के लिए ये हैं प्रमुख कोर्सेज

How to Become a Government Teacher अगर आपका सपना आगे चलकर सरकारी टीचर बनने का है तो इसकी शुरुआत आप 12वीं के बाद से ही कर सकते हैं। इसके अलावा स्नातक पास करने वाले उम्मीदवार भी इस क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के बाद आपको 40 हजार रुपये शुरुआती सैलरी मिलेगी। अनुभव के आधार पर आपके वेतन और पद में बढ़ोत्तरी होती जाएगी।