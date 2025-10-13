SBI PO Mains Result 2025: जल्द खत्म होगा एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट का इंतजार, स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड
एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम का आयोजन 15 सितंबर को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद करीब 1 माह बीत चुका है ऐसे में उम्मीद है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से कभी भी रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आने वाले दिनों में परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर घोषित कर दिया जायेगा। नतीजे जारी होने के बाद सभी अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके ऑनलाइन ही इसे चेक कर पाएंगे, ऑफलाइन रिजल्ट किसी भी अभ्यर्थी को नहीं भेजा जायेगा।
मेंस एग्जाम के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट में सफल होना जरूरी
जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे उनको चयनित होने के लिए अंतिम चरण साइकोमेट्रिक टेस्ट (ग्रुप डिस्कसन/ पर्सनल इंटरव्यू) में शामिल होना होगा। इस चरण के बाद एसबीआई की ओर से फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
स्कोरकार्ड कैसे कर सकेंगे डाउनलोड
- एसबीआई पीओ मेंस स्कोरकार्ड करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर करियर में जाकर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
- इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
- अब आप इसे चेक करने के के साथ ही स्कोरकार्ड के प्रिंटआउट निकाल पाएंगे।
भर्ती विवरण
एसबीआई की ओर से इस भर्ती के जरिये प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें से 500 पद रेगुलर पोस्ट के लिए वहीं 41 पद बैकलॉग पदों के आरक्षित हैं। वर्ग के अनुसार 203 पद सामान्य वर्ग के लिए, 135 पद ओबीसी के लिए, 50 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 37 पद एससी के लिए और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।
ज्वाइनिंग के समय 2 लाख का भरना होगा बॉन्ड
जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए चयनित होंगे उनको 2 लाख रुपये का बॉन्ड ज्वाइनिंग के समय भरना होगा। अगर कोई भी अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के बाद 3 साल के अंदर नौकरी छोड़ता है तो 2 लाख रुपये जब्त कर लिए जायेंगे। तीन साल की नौकरी पूरी होने के बाद बॉन्ड वापस कर दिया जायेगा और वे जॉब से रिजाइन देने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
