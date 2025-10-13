SBI PO Mains Result 2025: जल्द खत्म होगा एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट का इंतजार, स्कोरकार्ड इन स्टेप्स से कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस एग्जाम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आने वाले दिनों में परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर घोषित कर दिया जायेगा। नतीजे जारी होने के बाद सभी अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके ऑनलाइन ही इसे चेक कर पाएंगे, ऑफलाइन रिजल्ट किसी भी अभ्यर्थी को नहीं भेजा जायेगा।

मेंस एग्जाम के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट में सफल होना जरूरी जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे उनको चयनित होने के लिए अंतिम चरण साइकोमेट्रिक टेस्ट (ग्रुप डिस्कसन/ पर्सनल इंटरव्यू) में शामिल होना होगा। इस चरण के बाद एसबीआई की ओर से फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम लिस्ट में जगह पाने वाले अभ्यर्थियों को ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

स्कोरकार्ड कैसे कर सकेंगे डाउनलोड एसबीआई पीओ मेंस स्कोरकार्ड करने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर करियर में जाकर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करना होगा।

इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

अब आप इसे चेक करने के के साथ ही स्कोरकार्ड के प्रिंटआउट निकाल पाएंगे। भर्ती विवरण एसबीआई की ओर से इस भर्ती के जरिये प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के कुल 541 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें से 500 पद रेगुलर पोस्ट के लिए वहीं 41 पद बैकलॉग पदों के आरक्षित हैं। वर्ग के अनुसार 203 पद सामान्य वर्ग के लिए, 135 पद ओबीसी के लिए, 50 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 37 पद एससी के लिए और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।