एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जूनियर एसोसिएट क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। एसबीआई की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ SBI Clerk Mains Admit Card 2026 भी जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

इन 6 स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट और मेंस परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। यहां उम्मीदवारों की सहायता के लिए रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं।