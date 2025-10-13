RRB NTPC UG Result 2025: रेलवे एनटीपीसी यूजी CBT-1 रिजल्ट लिंक rrbcdg.gov.in पर होगा एक्टिवेट, इन स्टेप्स कर कर पाएंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही सीबीटी 1 रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी किया जायेगा जहां से सभी परीक्षार्थी नतीजों की जांच कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे केवल वे ही दूसरे चरण के एग्जाम (CBT-2) के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

इस प्रकार से चेक किया जा सकेगा रिजल्ट सभी परीक्षार्थियों को बता दें कि रिजल्ट केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जारी होगा, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से नतीजों की जानकारी साझा नहीं की जाएगी। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से नतीजे चेक कर सकेंगे-

आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

अब आप इसे डाउनलोड करके इसमें रोल नंबर चेक कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रॉसेस एवं पद विवरण जो उम्मीदवार सीबीटी 1 एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे उनको सीबीटी 2 एग्जाम में भाग। इसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट/ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) में भाग लेना होगा। सभी चरणों के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी।

आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती के माध्यम से कुल 3693 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क के लिए 2022 पद, लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 361 पद, कनिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 990 पद, रेल क्लर्क किए लिए 72 पद, पीडब्ल्यूबीडी (संशोधित रिक्तियां) के लिए 248 पद आरक्षित हैं।