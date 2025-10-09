RRB NTPC Result 2025: रेलवे एनटीपीसी यूजी CBT-2 एग्जाम की तैयारियां कर दें तेज, पहले चरण का रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक rrbcdg.gov.in पर एक्टिव किया जायेगा। नतीजे जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे सीबीटी 2 एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी नॉन- टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट) भर्ती के लिए पहले चरण की परीक्षा का आयोजन 07 अगस्त से 09 सितंबर 2025 तक देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद से ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरआरबी की ओर से रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिया जायेगा।
नतीजे जारी होने के साथ ही कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी पहले चरण के लिए निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे ही दूसरे चरण की परीक्षा (CBT 2) में भाग ले सकेंगे।
सीबीटी 2 एग्जाम की तैयारियां कर दें तेज
आरआरबी की ओर से पहले चरण का रिजल्ट आने के बाद 1 महीने के अंदर सीबीटी 2 एग्जाम का आयोजन किया जायेगा, ऐसे में अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दें ताकी आसानी से CBT 2 एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकें।
दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एग्जाम पैटर्न यहां करें चेक
आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में अभ्यर्थियों से बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग विषय से 35 प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को डेढ़ घंटा यानी कि 90 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक किया जायेगा। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
केवल 4 स्टेप्स में चेक कर पाएंगे रिजल्ट
परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी केवल 4 स्टेप्स में रिजल्ट की जांच कर सकेंगे।
- स्टेप 1: आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।
- स्टेप 4: अब आप इसे डाउनलोड करके इसमें रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
