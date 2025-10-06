Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नालंदा में बाढ़ प्रभावित विद्यार्थियों को राहत, एनओयू में अब 15 तक नामांकन का मौका

    By sunil kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने सत्र 2025 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण छात्रों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एनओयू में अब 15 तक नामांकन का मौका

    संवाद सूत्र, नालंदा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय (एनओयू) ने छात्रहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सत्र 2025 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

    पहले यह तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित थी, किंतु राज्य और देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनेक विद्यार्थी नामांकन नहीं करा पाए। ऐसे विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय से नामांकन अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय सदैव उन छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है जो किसी कारणवश नियमित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कुलपति ने कहा कि — “एनओयू का लक्ष्य हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या परिस्थिति में क्यों न हो।”

    नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन रखी गई है। इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से बिना विलंब के अपना नामांकन करा सकते हैं।

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और शीघ्र अपना नामांकन सुनिश्चित करें, ताकि सत्र 2025 में उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।