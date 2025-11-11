RBSE Half Yearly Date Sheet 2025: राजस्थान 9th, 10th, 11th एवं 12th अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से राज्य में कक्षा 9th, 10th, 11th एवं 12th की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी किया गया है। पहले जारी की गई डेटशीट में संशोधन किया गया है। यह बदलाव राज्य में 22 नवंबर को होने वाली राजस्थान कर्मचारी संघ की प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा के तहत किया गया है। अब जो परीक्षाएं 22 नवंबर को आयोजित की जाने वाली थीं उनको अब 2 दिसंबर को संपन्न करवाया जायेगा।