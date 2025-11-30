RBSE Date Sheet 2026: राजस्थान बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल जल्द आने की उम्मीद, इस बार पहले आयोजित होंगी परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE) की ओर से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जा सकता है। Rajasthan Board 10th 12th Time Table 2026 ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी किया जायेगा।

इस बार बोर्ड परीक्षाएं जल्द होंगी आयोजित राजस्थान बोर्ड की ओर से कुछ दिन पहले किये गए ट्वीट के मुताबिक इस बार राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जल्द लिए जाने की तैयारियां कर रहा है। इसके लिए अंतिम तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में उम्मीद है की जल्द ही टाइम टेबल जारी कर एग्जाम सब्जेक्ट वाइज एग्जाम डेट्स का एलान कर दिया जायेगा।

अगले सत्र से दो बार आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं राजस्थान बोर्ड की ओर से सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक इस सत्र (2026) से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन दो बार किया जायेगा। पहले चरण की परीक्षाओं का आयोजन फरवरी- मार्च महीने में करवाया जायेगा जिसको मुख्य परीक्षा माना जायेगा। मुख्य परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होने के बाद मई-जून माह में दोबारा परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा।

सभी छात्रों और उनके अविभावकों की जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण की परीक्षाओं में सभी छात्रों को भाग लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दूसरे चरण में सभी विषयों में पास होने वाले छात्र किन्हीं 3 विषयों में प्राप्त अंकों में सुधार के लिए परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा जो छात्र फेल हो जायेंगे या जिनकी सप्लीमेंट्री आएगी वे भी 3 विषयों के लिए दोबारा परीक्षा दे सकेंगे।