RBSE Date Sheet 2025-26: राजस्थान बोर्ड क्लास 9th, 10th, 11th एवं 12th अर्द्धवार्षिक परीक्षा टाइम टेबल जारी, यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में कक्षा 9th, 10th, 11th एवं 12th की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। सभी कक्षाओं के लिए डेटशीट राजस्थान एजुकेशन मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। आपको बता दें कि सभी कक्षाओं के लिए half yearly एग्जाम 20 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर 2025 तक संपन्न करवाई जाएंगी।

RBSE Time Table 2025 Half Yearly: सब्जेक्ट एवं डेट वाइज चेक करें पूरा शेड्यूल

कक्षा 9, 10, 11, 12 में अध्ययनरत छात्र नीचे टेबल से सभी कक्षाओं का टाइम टेबल विषय एवं डेट के अनुसार चेक कर सकते हैं।

कक्षा 9 व 11 का टाइम टेबल

परीक्षा की तिथि कक्षा 9/विषय कक्षा 11/ सब्जेक्ट 20 नवंबर 2025 अंग्रेजी अंग्रेजी अनिवार्य 21 नवंबर 2025 विज्ञान हिंदी अनिवार्य 22 नवंबर 2025 हिंदी हिंदी साहित्य/ उर्दू साहित्य/ सिंधी साहित्य/ भौतिक विज्ञान/ लेखाशास्त्र/ पंजाबी साहित्य/ राजस्थानी साहित्य 23 नवंबर 2025 -- अवकाश 24 नवंबर 2025 सामाजिक विज्ञान कृषि रसायन/ रसायन विज्ञान/ व्यावसायिक अध्ययन/ इतिहास 25 नवंबर 2025 पंजाबी/ संस्कृत/ उर्दू/ सिंधी/ ऐच्छिक गणित/ भूगोल 26 नवंबर 2025 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कृषि जीव विज्ञान/ जीव विज्ञान/ राजनीति विज्ञान/ टंकण अंग्रेजी, लोक प्रशासन 27 नवंबर 2025 गणित संस्कृत साहित्य/ कृषि विज्ञान चित्रकला, हिंदी टंकण 28 नवंबर 2025 स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर विज्ञान 29 नवंबर 2025 सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, अर्थशास्त्र 30 नवंबर 2025 -- अवकाश 01 दिसंबर 2025 -- अंग्रेजी साहित्य/ समाजशास्त्र

क्लास 10th व 12th का टाइम टेबल

परीक्षा की तिथि कक्षा 10/विषय कक्षा 12/ सब्जेक्ट 20 नवंबर 2025 अंग्रेजी अंग्रेजी अनिवार्य 21 नवंबर 2025 विज्ञान हिंदी अनिवार्य 22 नवंबर 2025 हिंदी हिंदी साहित्य/ उर्दू साहित्य/ सिंधी साहित्य/ भौतिक विज्ञान/ लेखाशास्त्र/ पंजाबी साहित्य/ राजस्थानी साहित्य 23 नवंबर 2025 -- अवकाश 24 नवंबर 2025 सामाजिक विज्ञान कृषि रसायन/ रसायन विज्ञान/ व्यावसायिक अध्ययन/ इतिहास 25 नवंबर 2025 पंजाबी/ संस्कृत/ उर्दू/ सिंधी/ ऐच्छिक गणित/ भूगोल 26 नवंबर 2025 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति लोक प्रशासन कृषि जीव विज्ञान/ जीव विज्ञान/ राजनीति विज्ञान/ टंकण हिंदी, 27 नवंबर 2025 गणित चित्रकला, टंकण अंग्रेजी संस्कृत साहित्य/ कृषि विज्ञान 28 नवंबर 2025 स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा गृह विज्ञान/ कंप्यूटर विज्ञान 29 नवंबर 2025 सूचना व प्रौद्योगिकी की अवधारणा अर्थशास्त्र, आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत 30 नवंबर 2025 -- अवकाश 01 दिसंबर 2025 -- समाजशास्त्र/ अंग्रेजी साहित्य

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:45 तक आयोजित की जाएंगी वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 1:15 से शाम 4:30 तक आयोजित की जाएंगी।