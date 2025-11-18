बिना कपड़ो के चलाई बस, स्टीयरिंग व्हील पर खाना... राजस्थान रोडवेज के अतरंगी ड्राइवर पर एक्शन
सोशल मीडिया पर राजस्थान रोडवेज के एक ड्राइवर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिना कपड़ों के बस चला रहा है। अजमेर-कोटा रूट पर ड्राइवर पारसमल को केवल शॉर्ट्स में बस चलाते देखा गया। वीडियो में लापरवाही और गाने बजाने की भी बात सामने आई। रोडवेज प्रशासन ने ड्राइवर को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहा है। कोई अपने अतरंगी अंदाज तो कोई खतरनाक स्टंटबाजी के लिए वायरल हो जाता है। ताजा वीडियो राजस्थान रोडवेज के एक ड्राइवर का है। जिसमें वह बिना कपड़ों के बस चला रहा है।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो अजमेर और कोटा के बीच चलने वाली एक बस का है, जहां ड्राइवर पारसमल सिर्फ सफेद रंग की शॉर्ट पैंट पहने बस चला रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर बस चलाते समय कभी-कभी ही बनियान पहनता है, लेकिन अक्सर बिना कपड़ों के ही बस चलाता है।
ड्राइवर बिना कपड़ों के चला रहा था बस
वायरल होते इस वीडियो में बस के अंदर बॉलीवुड फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का रोमांटिक गाना 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' बहुत तेज आवाज में बज रहा था। खबरों के मुताबिक वह स्टीयरिंग व्हील पर खाना रखकर भी खाता है।
राजस्थान रोडवेज ने किया निलंबित
वीडियो सामने आने के बाद राजस्थान रोडवेज मुख्यालय ने ड्राइवर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उसे राजसमंद डिपो से संबद्ध रखा जाएगा और उसे केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
कार्यकारी निदेशक ने कहा है कि पारसमल ने अनुशासन का गंभीर उल्लंघन किया है। इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है। अजमेर डिपो के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने पारसमल के खिलाफ पूरी जांच और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।