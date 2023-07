Rajasthan Pre DElEd Exam 2023: 10 जुलाई से करें सामान्य और संस्कृत प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन

Rajasthan Pre DElEd Exam 2023 राजस्थान सरकार के पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं कार्यालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 5 जुलाई को जारी संक्षिप्त अधिसूचना के अनुसार डीएलएड में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 10 से 30 जुलाई तक किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क एक कटेगरी के लिए 450 रुपये और दोनों के लिए 500 रुपये संभावित है।

Rajasthan Pre DElEd Exam 2023: प्रवेश परीक्षा फॉर्म आधिकारिक पोर्टल, panjiyakpredeled.in पर भर सकेंगे।

Rajasthan Pre DElEd Exam 2023: राजस्थान में इस साल प्री डीएलएड कोर्स में दाखिल की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। राजस्थान सरकार के पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं कार्यालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (सामान्य / संस्कृत) प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी कर दी गई है। परीक्षा समन्वयक रामस्वरूप जांगिड की तरफ से बुधवार, 5 जुलाई 2023 को जारी नोटिस के अनुसार डीएलएड (सामान्य) और डीएलएड (संस्कृत) (पूर्व नाम BSTC) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए आवेदन 10 से 30 जुलाई तक किए जा सकेंगे। इसी दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भी भुगतान करना होगा। Rajasthan Pre DElEd Exam 2023: कहां और कैसे करें प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन? राजस्थान राज्य के सरकारी और निजी अध्यापक शिक्षा संस्थानों में डीएलएड (सामान्य व संस्कृत) में इस साल दाखिले के इच्छुक छात्र-छात्राएं इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना फॉर्म इस परीक्षा के लिए बनाए गए विशेष पोर्टल, panjiyakpredeled.in पर निर्धारित तिथि को उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को लॉग-इन सेक्शन में जाना होगा और यहां पर ‘New Registraion’ लिंक से पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉग-इन करके उम्मीदवार निर्धारित परीक्षा शुल्क (एक कटेगरी के लिए 450 रुपये और दोनों के लिए 500 रुपये संभावित) का भुगतान करते हुए अपना अप्लीकेशन समबिट कर सकेंगे। राजस्थान प्री DElEd परीक्षा 2023 अधिसूचना यहां देख पाएंगे

राजस्थान प्री DElEd परीक्षा 2023 आवेदन लिंक Rajasthan Pre DElEd Exam 2023: कौन कर पाएगा आवेदन? राजस्थान प्री डीएलएड (सामान्य/संस्कृत) प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए वे ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंड्री (12वीं) की परीक्षा निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, जो कि सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी और ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, आदि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 45 फीसदी है।

