Rajasthan Pre D.El.Ed Examination 2023 राजस्थान प्री डीएलएड एग्जामिनेशन को पूर्व में बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था। इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया गया है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार राजस्थान प्री डीएलएड एग्जाम के लिए 10 जुलाई से 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

Rajasthan Pre D.El.Ed Examination 2023: कल से शुरू होगी राजस्थान बीएसटीसी के लिए आवेदन प्रक्रिया।

Rajasthan Pre D.El.Ed Examination 2023: रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ओर से प्री डीएलएड परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन तिथियों को घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार प्री डीएलएड (बीएसटीसी) में दाखिला लेना चाहते हैं उनको पहले इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई 2023 यानी कि कल से शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2023 तय की गयी है। प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी निर्धारित की गयी योग्यता एवं मापदंड अवश्य जांच लें। Rajasthan BSTC 2023: क्या है योग्यता इस परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। सामान्य वर्ग ने यह परीक्षा 50 प्रतिशत, एससी/ एसटी/ ओबीसी दिव्यांग/ तलाकशुदा/ विधवा/ परित्यक्ता के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम पार्सिंग मार्क्स 45 फीसदी निर्धारित किये गए हैं। इसके साथ ही आवेदक की उम्र 28 वर्ष से अधिक न हो। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्ग को राजस्थान सरकार द्वारा ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। लाकशुदा/ विधवा/ परित्यक्ता के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। Rajasthan Pre D.El.Ed Examination 2023: कैसे कर सकते हैं आवेदन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले रजिस्ट्रार एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट panjiyakpredeled.in पर जाना होगा। इसके बाद पंजीकरण करें और मांगी गयी जानकारी सही-सही भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। आवेदन पत्र भरने के साथ ही निर्धारित परीक्षा शुल्क भरें और फॉर्म को सबमिट कर दें। अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। आवेदन शुल्क डीएलएड (सामान्य) अथवा डीएलएड (संस्कृत)- किसी एक पाठ्यक्रम हेतु आवेदन शुल्क : 450 रुपये

डीएलएड (सामान्य) अथवा डीएलएड (संस्कृत)- दोनों पाठ्यक्रम हेतु आवेदन शुल्क : 500 रुपये राजस्थान प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2023 नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

