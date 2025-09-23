Language
    PPU UG Admission 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स में एडमिशन का अंतिम मौका, 25 सितंबर कर सकते हैं अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:20 PM (IST)

    पीपीयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रहे छात्रों के लिए एक और मौका है। छात्र यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आज यानी 23 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इसमें वे छात्रों भी भाग ले सकते हैं जिनका पहले फॉर्म पूरा नहीं हो सका था या जिनको पहले सीट अलॉट नहीं हुई थी।

    PPU UG Admission 2025 के लिए 25 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे छात्रों के बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय की ओर से विभिन्न यूजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है जो 25 सितंबर 2025 तक जारी रहेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक दाखिले के लिए आवेदन नहीं किया था या पहले किसी कारणवश फॉर्म छूट गया था अथवा जिन छात्रों को पहले सीट अलॉट नहीं हुई थी वे तय तिथियों के अंदर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

    कहां और कैसे करें अप्लाई

    • आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से पीपीयू के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.ppuponline.in पर जाकर भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
    • फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
    • होम पेज पर "ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025" लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद मांगी गई डिटेल भरकर पहले रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • पंजीकरण होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    कम से कम दो कॉलेजों का करें चयन

    पीपीयू की ओर से जारी नोटिफिकेशन में छात्रों से कहा गया है कि वे फॉर्म भरते समय कम से कम दो कॉलेजों का चयन अवश्य करें ताकी सीट अलॉट हो सके। जो छात्र ऐसा नहीं करते हैं उन्हें किसी भी संस्थान में सीट प्रदान नहीं की जाएगी।

    इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फॉर्म पिछली बार किसी कारणवश छूट गया था या जिन छात्रों ने आवेदन किया था लेकिन एडमिशन नहीं मिला था वे भी 25 सितंबर तक यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए दो कॉलेजों का चयन कर सकते हैं।

    26 सितंबर को जारी होगी मेरिट लिस्ट

    पीपीयू की ओर से क्रम संख्या 1 के लिए मेरिट लिस्ट 26 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी। जिन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में दर्ज होगा उनको 27 सितंबर 2025 तक नामांकन/ वैलिडेशन करना होगा। एडमिशन से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

