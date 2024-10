PM Internship: पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन शुरू, पढ़ें योग्यता और भत्ता सहित स्कीम से जुड़ी सब अहम अपडेट

इस स्कीम के तहत उम्मीदवारों को हर महीने पांच हजार रुपये भत्ता के स्वरुप मिलेंगे। इसमें 4500 रुपये केंद्र सरकार और 500 रुपये सीएसआर फंड से कंपनी देंगे।

PM internship scheme 2024: ये उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

-कैंडिडेट्स की आयु 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

-अभ्यर्थी किसी फुलटाइम जॉब या एजुकेशन में शामिल नहीं होनी चाहिए।

-ऑनलाइन व डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए योग्य होंगे।

PM internship scheme 2024: ये हैं अहम तिथियां

इंटर्नशिप पोर्टल की शुरुआत- 3 अक्टूबर

कैंडिडेट्स इंटर्नशिप के लिए आवेदन की शुरुआत-12 अक्टूबर

कैंडिडेट्स इंटर्नशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि- 25 अक्टूबर

PM internship scheme 2024: ये उम्मीदवार नहीं होंगे योग्य

आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक करने वाले या फिर जिनके पास MBBS, सीए, या सीएमए योग्यता है, वे इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही परिवार का कोई फैमिली मेम्बर सरकारी नौकरी करता है तो ऐसे परिवार के सदस्य भी इस स्कीम के लिए योग्य नहीं होंगे।

How to apply for the PM internship scheme 2024: pminintership.mca.gov.in पर करें पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल pminintership.mca.gov.in पर जाकर लॉगइन करना होगा। आवेदन 12 अक्टूबर, 2024 से शुरू होंगे। अप्लाई करने के लिए यह विंडो 25 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इस दौरान उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

