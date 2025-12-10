Language
    OICL Assistant result 2025: असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:33 AM (IST)

    ओआईसीएल ने असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के ...और पढ़ें

    OICL Assistant result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) की ओर से असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वे OICL की आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.inपर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं। ओआईसीएल ने असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया है। बता दें, फेज-2 परीक्षा 28 अक्टूबर को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में शामिल हो सकेंगे।

    यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट

    result

     

    OICL Assistant result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

    ओआईसीएल की ओर से असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.inपर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब List of Roll No of Shorlisted Candidates for Regional Language Test लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट के बाद

    ओआईसीएल की ओर से असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 28 अक्टूबर को किया गया था। अब इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार जल्द ही रीजनल लेंग्वेज टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। ओआईसीएल ने इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की रोल नबंर की लिस्ट भी जारी की है। बता दें, रीजनल लेंग्वेज टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। रीजनल लेंग्वेज टेस्ट के लिए ओआईसीएल की ओर से जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in अवश्य विजिट करते रहें। 

