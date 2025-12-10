OICL Assistant result 2025: असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें रिजल्ट

यहां से डायरेक्ट डाउनलोड करें असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट

ओआईसीएल की ओर से असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट के बाद

ओआईसीएल की ओर से असिस्टेंट फेज-2 परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 28 अक्टूबर को किया गया था। अब इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार जल्द ही रीजनल लेंग्वेज टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। ओआईसीएल ने इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की रोल नबंर की लिस्ट भी जारी की है। बता दें, रीजनल लेंग्वेज टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। रीजनल लेंग्वेज टेस्ट के लिए ओआईसीएल की ओर से जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in अवश्य विजिट करते रहें।