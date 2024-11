NHAI Recruitment 2024: एनएचएआई में हेड टेक्निकल और हेड टोल ऑपरेशंस पदों पर जल्द कर लें अप्लाई, 29 लाख रुपये मिलेगा वार्षिक वेतन

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में हेड टेक्निकल और हेड टोल ऑपरेशंस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 5 नवंबर से बढ़ाकर 12 नवंबर कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ईमेल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 29 लाख रुपये सालाना पैकेज दिया जाएगा।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की ओर से हेड टेक्निकल और हेड टोल ऑपरेशंस पदों पर भर्ती चल रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 नवंबर 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और किसी कारणवश अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं उनके पास अंतिम मौका है।

इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए ऑनलाइन माध्यम से ई-मेल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। 12 नवंबर 224 शाम 6 बजे के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। कैसे करें आवेदन इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे पूर्ण रूप से सही सही भर लेना है। इसके बाद अभ्यर्थियों को उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करना है और उसे सीवी के साथ hr.nhipmpl@nhai.org पर ईमेल कर देना है। फॉर्म की सब्जेक्ट लाइन में “Application for the Post of Head-Technical or Application for the Post of Head-Toll Operations” दर्ज करें। उम्मीदवार ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पोस्ट/ कुरियर या फैक्स द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।