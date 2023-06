NExT 2023: नेशनल एग्जिट टेस्ट पर NMC वेबीनार आज, इस साल से होनी है परीक्षा MBBS डिग्री और PG दाखिले के लिए

NExT 2023: नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) के इस साल से आयोजन किए जाने की जानकारी पहले साझा की गई थी। यह टेस्ट एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को डिग्री प्राप्त करने के लिए जरूरी होगा और नीट पीजी नहीं बल्कि NExT के आधार पर ही पीजी दाखिला लिया जाएगा। साथ ही, विदेश से मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स के लिए भारत में प्रैक्टिस के लिए भी NExT एग्जाम जरूरी होगा। इन सभी स्टूडेंट्स के लिए पहली बार आयोजित किए जाने वाले नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर किसी भी शंका के समाधान के लिए एनएमसी एक वेबीनार का आयोजन करने जा रहा है।

नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा NExT परीक्षा के लिए वेबीनार आज यानी मंगलवार, 27 जून 2023 की दोपहर 2.30 बजे से आयोजित किया जाना है। हालांकि, आयोग ने भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की है कि वे इसके लिए दोपहर 1.30 बजे तक ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाने वाले इस NExT Webinar को NMC चेयरमैन सुरेश चंद्र शर्मा होस्ट करेंगे।

NExT 2023: क्या है नेशनल एग्जिट टेस्ट?

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने इस साल से नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) के आयोजन का निर्णय लिया है। इस टेस्ट से एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी। साथ ही, स्टूडेंट्स को मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, पीजी स्तर की पढ़ाई के लिए दाखिला भी इसी टेस्ट से दिया जाएगा। दूसरी तरफ, विदेशों से मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भी अब नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इस सम्बन्ध में एनएमसी की 7 नंवबर 2022 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था।

नेशनल मेडिकल कमीशन ने नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) का आयोजन पहली बार दिसंबर 2023 में किए जाने की जानकारी साझा की थी। इस परीक्षा का आयोजन एम्स दिल्ली द्वारा किया जा सकता है।

नेशनल एग्जिट टेस्ट के दो हिस्से होंगे। पहले में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और दूसरे में प्रैक्टिकल, ओरल और सात विषयों में क्लिनिकल टेस्ट लिए जाएंगे।