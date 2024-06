NEET नहीं NET परीक्षा हुई रद्द! शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा रद्द करने के बाद मेडिकल छात्रों में घबराहट

यह भी पढ़ें - UGC NET 2024 Cancelled: यूजीसी नेट परीक्षा रद, अब फिर से होगा एग्‍जाम; CBI करेगी मामले की जांच

ऐसे में अब NEET UG में सफल कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी घबराहट जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने प्लेफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “भयंकर गर्मी और लू के बीच स्टूडेंट्स सेंटर पहुंचे। पैरेंट्स ने बिना किसी व्यवस्था के सेंटर के बाहर इंतजार किया। सेंटर आने-जाने के ट्रैवल और फूड पर हजारों रुपये खर्च हुए। इन सबसे पहले स्टूडेंट्स पूरे वर्ष कड़ी मेहनत की और आखिर में पेपर लीक हो गया।”

Students traveled in a heat stroke to the centre. Parents waited in zero arrangement in temperature outside the centre. Thousands of rupees paid for transportation, food and logistics . A year of hardwork and in the end it's a leak. #NTA_ही_अपराधी #UGC_NETcanceled_scam https://t.co/NYmdiKp9VI — Amber (@thewallamber) June 20, 2024

NEET में सम्मिलित छात्र-छात्राओं ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की जब उन्हें पता चला कि NEET नहीं बल्कि NET को रद्द किया गया है।

VIDEO | Here's what UGC-NET aspirants from UP's Prayagraj said on NTA cancelling the exam.

"We are shocked. Nothing like that had happened at the examination centre that hinted that the exam could get cancelled." #UGCNET

(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/xw46OCELyi— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2024