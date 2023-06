NEET UG: नीट यूजी परीक्षा साल में 2 बार कराना संभव नहीं, NMC ने रिजेक्ट की AISU की डिमांड

NEET UG एआईएसयू ने बताया कि “नीट यूजी को साल में दो बार आयोजित करने के अनुरोध वाले हमारी मांग पर एनएमसी से रिएक्शन मिला है। इस मांग पर NMC ने कहा है कि साल में दो बार यूजी प्रवेश परीक्षा आयोजन करने से फाइनेंशियल चैलेंज के साथ-साथ सरकारी संसाधनों पर भी बोझ पड़ेगा। इसलिए यह संभव नहीं हो पाएगा।

NEET UG: नीट यूजी परीक्षा के साल में दो बार आयोजन के सवाल पर NMC ने दिया यह जवाब

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। NEET UG: नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Commission, NMC) ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा दो बार आयोजित करना संभव नहीं है। एनएमसी ने यह जानकारी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन ( All India Students Union, AISU) (एआईएसयू) द्वारा की गई मांग के जवाब में दी है। आयोग ने कहा कि सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट को साल में दो बार आयोजित करने से सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। एआईएसयू ने बताया कि, “नीट यूजी को साल में दो बार आयोजित करने के अनुरोध वाले हमारी मांग पर एनएमसी से रिएक्शन मिला है। इस मांग पर NMC ने कहा है कि साल में दो बार यूजी प्रवेश परीक्षा आयोजन करने से फाइनेंशियल चैलेंज के साथ-साथ सरकारी संसाधनों पर भी बोझ पड़ेगा। एनएमसी ने एसोसिएशन को लिखे एक पत्र में आगे कहा है कि NEET परीक्षा के आयोजन के लिए समय, धन और अन्य संसाधनों के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए परीक्षा को दो बार आयोजित करने से सरकारी खजाने पर अत्यधिक भार पड़ सकता है। NEET UG 2023: जल्द जारी होगा नीट यूजी काउंसिलिंग शेड्यूल इसके अलावा, NEET UG काउंसलिंग 2023 शेड्यूल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, MCC द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। समिति शेड्यूल के बाद काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा करेगी। वहीं, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि MCC की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर नजर बनाएं रखें। NEET UG COUNSELLING 2023: नीट यूजी परीक्षा के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत प्रवेश/दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए लेटेस्ट पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, वैलिड फोटो पहचान पत्र- जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी आदि की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही, नीट यूजी परिणाम 2023 स्कोरकार्ड जाति, ईडब्ल्यूएस, या दिव्यांगता प्रमाण पत्र (अगर लागू हो) और नीट 2023 एडमिट कार्ड के साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की काउंसिलिंग के दौरान आवश्यकता होगी।

Edited By: Nandini Dubey