    NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड-3 रिजल्ट 11 अक्टूबर को होगा जारी, च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग का अंतिम मौका आज

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:16 PM (IST)

    एमसीसी की ओर से नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग डेट्स में बदलाव किया गया है। अब इस राउंड के लिए छात्रों का अलॉटमेंट रिजल्ट 11 अक्टूबर को जारी किया जायेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 13 से 21 अक्टूबर तक आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे। स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे।

    NEET UG Counselling 2025: राउंड 3 काउंसिलिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। पहले एमसीसी की ओर से तीसरे राउंड का रिजल्ट 8 अक्टूबर को जारी किया जाना था जिसे अब 11 अक्टूबर को जारी किया जायेगा। रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर की जाएगी। इसके बाद जिन छात्रों को 3rd राउंड में सीट अलॉट होगी उनको 13 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्ट कर प्रवेश लेना होगा। 

    नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी 

    एमसीसी की ओर से नीट यूजी तीसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसे छात्र नीचे टेबल से देख सकते हैं। 

    रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि 29 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से)
    रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2025 (अपरान्ह 03 बजे तक)
    च्वाइस फिलिंग की डेट 30 सितंबर से 09 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11:55 PM तक)
    च्वाइस लॉकिंग की तिथि 9 अक्टूबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक)
    राउंड 3 के लिए सीट प्रॉसेसिंग 10 से 11 अक्टूबर 2025
    राउंड 3 रिजल्ट जारी होने की तिथि 11 अक्टूबर 2025
    राउंड 3 रिपोर्टिंग की तिथि 13 से 21 अक्टूबर 2025

    च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग का आज है लास्ट मौका

    ऐसे छात्र जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया वे आज ही अपनी सीट के लिए च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग कर लें। आज के बाद विंडो क्लोज कर दी जाएगी। 

    स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग इन डेट्स में होगी संपन्न

    नीट यूजी तीसरे काउंसलिंग संपन्न होने के बाद उम्मीदवार अंतिम यानी स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इसके बाद छात्रों को 28 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग करने का अवसर दिया जाएगा। स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग का रिजल्ट 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया जायेगा। सीट आवंटित होने के बाद छात्रों को 1 से 7 नवंबर के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करके प्रवेश प्राप्त करना होगा। अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। 

