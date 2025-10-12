NEET UG Counselling Round 3: एमसीसी ने च्वाइस फिलिंग की लास्ट डेट 13 अक्टूबर तक बढ़ाई, रिजल्ट जल्द होगा जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग की लास्ट डेट को 13 अक्टूबर 2025 रात्रि 11:59 तक के लिए एक्सटेंड कर दी है। ऐसे में जो छात्र तीसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वे तुरंत ही एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काउंसिलिंग शेड्यूल की अगली डेट्स जल्द होंगी जारी आपको बता दें कि पहले एमसीसी की ओर से राउंड 3 के लिए रजिस्ट्रेशन एवं च्वाइस फिलिंग का 9 अक्टूबर तक मौका दिया गया था जिसे एक्सटेंड कर दिया गया है। रिजल्ट 11 अक्टूबर को जारी किया जाना था एवं 13 से 21 अक्टूबर तक संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण करनी थी। चूंकि अब च्वाइस फिलिंग 13 अक्टूबर तक जारी रहेगी ऐसे में रिजल्ट एवं रिपोर्ट करने की डेट्स में बदलाव किया जायेगा। नई डेट्स की घोषणा जल्द ही एमसीसी की वेबसाइट पर की जाएगी।

सभी आवश्यक दस्तावेज कर लें तैयार संस्थान में रिपोर्टिंग के समय छात्रों को मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स अभी से अपने डॉक्युमेंट को तैयार कर लें। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज नीट स्कोरकार्ड, नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, आईडी प्रूफ (आधार/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट), आठ पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि हैं।