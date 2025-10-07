Language
    NEET UG Counselling 2025: कल जारी होगा नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड-3 रिजल्ट, 9 से 17 अक्टूबर तक लेना होगा प्रवेश

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:38 AM (IST)

    एमसीसी की ओर से नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए कल यानी 8 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिया जायेगा। जिन छात्रों को तीसरे राउंड में सीट आवंटित होगी वे 9 से लेकर 17 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्ट कर एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम चरण की काउंसिलिंग 21 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पूर्ण की जाएगी।

    NEET UG Counselling 2025 Round 3 Result कल होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से तीसरे चरण की काउंसिलिंग का रिजल्ट कल यानी 8 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिया जायेगा। रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में किया जायेगा। जिन छात्रों को लिस्ट में जगह दी जाएगी वे तीसरे चरण में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

    9 से 17 अक्टूबर तक लेना होगा प्रवेश

    जिन छात्रों को एमसीसी की ओर से राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए सीट आवंटित की जाएगी उनको तय संस्थान में रिपोर्ट कर डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल होकर एडमिशन लेना होगा। कॉलेज/ संस्थान में रिपोर्ट 9 से 17 अक्टूबर 2025 तक किया जा सकेगा।

    इन स्टेप्स में चेक कर सकेंगे नतीजे

    एमसीसी की ओर से रिजल्ट जारी होते ही आप नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से नतीजे चेक कर पाएंगे-

    • नीट यूजी राउंड 3 रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर यूजी मेडिकल लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब Current Events में Provisional Result for Round 3 of UG Counselling 2025 पर क्लिक करना होगा।
    • अब पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां आप रैंक के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज आवंटित हुआ है।

    एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

    संस्थान में रिपोर्टिंग के समय छात्र को मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे तभी एडमिशन प्रदान किया जायेगा। एडमिशन के लिए कुछ आवश्यक डॉक्युमेंट नीट स्कोरकार्ड, नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, 12वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, आईडी प्रूफ (आधार/ पैन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट), आठ पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि हैं।

    स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग 21 अक्टूबर से होगी स्टार्ट

    तीसरे चरण की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद एमसीसी की ओर से अंतिम चरण स्ट्रे राउंड के लिए काउंसिलिंग शुरू की जाएगी। स्ट्रे राउंड के लिए छात्र 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग कर सकेंगे। इस राउंड के लिए सीट प्रॉसेसिंग 27 से 28 अक्टूबर तक एवं रिजल्ट 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया जायेगा। जिन छात्रों को इस राउंड में सीट आवंटित होगी वे इसमें संस्थान में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे।

