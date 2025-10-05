Language
    NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग आवेदन की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:57 AM (IST)

    मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज है। ऐसे में जो छात्र अब तक एडमिशन के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर लें। तीसरे राउंड के लिए 8 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित होगा।

    NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग की लास्ट डेट आज।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज यानी 5 अक्टूबर निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र अभी तक किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके हैं वे तुरंत ही ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। नीट यूजी काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्टूडेंट्स को च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग करना होगा जिसके लिए भी लास्ट आज निर्धारित है।

    8 अक्टूबर को जारी होगा रिजल्ट

    जो छात्र राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका रिजल्ट 8 अक्टूबर को जारी किया जायेगा। जिन उम्मीदवारों का नाम लिस्ट में दर्ज होगा उनको 9 से 17 अक्टूबर 2025 तक आवंटित संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन करना होगा।

    NEET UG Counselling 2025 Round-3 Dates

    रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि 29 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे से)
    रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2025 (अपरान्ह 03 बजे तक)
    च्वाइस फिलिंग की डेट 30 सितंबर से 05 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11:55 PM तक)
    च्वाइस लॉकिंग की तिथि 5 अक्टूबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11:55 PM तक)
    राउंड 3 के लिए सीट प्रॉसेसिंग 6 से 7 अक्टूबर 2025
    राउंड 3 रिजल्ट जारी होने की तिथि 8 अक्टूबर 2025
    राउंड 3 रिपोर्टिंग की तिथि 9 से 17 अक्टूबर 2025

    ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

    • नीट यूजी दूसरे राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • अब आवश्यक जानकारी को दर्ज करके अपने अकाउंट को लॉगिन करें।
    • अकाउंट लॉगिन करने के बाद निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें।
    • फॉर्म सबमिट करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    NEET UG Round 2 Counselling 2025 Registration Link

    21 अक्टूबर से स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग होगी स्टार्ट

    राउंड 3 काउंसिलिंग पूरी होने के बाद स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। इस राउंड के लिए स्टूडेंट्स 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग कर सकेंगे। इस राउंड के लिए सीट प्रॉसेसिंग 27 से 28 अक्टूबर तक एवं रिजल्ट 29 अक्टूबर 2025 को जारी किया जायेगा। जिन छात्रों को इस राउंड में सीट आवंटित होगी वे इसमें संस्थान में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक रिपोर्ट करके एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे।

