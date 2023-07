Bihar NEET UG Counselling 2023: बिहार में स्टेट कोटा सीटों पर एडमिशन के लिए BCECE जल्द जारी करेगा शेड्यूल

Bihar NEET UG 2023 Counselling Registration बिहार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस बीडीएस समेत अन्य कोर्सेज में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली स्टेट कोटे की काउंसिलिंग की डिटेल्स भी जल्द जारी की जाएगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद यानी BCECE जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट https//bceceboard.bihar.gov.in/ पर इस संबंध में पूरा नोटिफिकेशन जारी कर देगा। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी।

Bihar NEET UG Counselling 2023: बिहार में 85 फीसदी स्टेट कोटे सीटों पर एडमिशन के लिए जल्द शुरू होगी काउंसिलिंग

