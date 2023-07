NEET UG 2023: मेडिकल, डेंटल के लिए MCC, आयुष के लिए AACCC और नर्सिंग के लिए GGSIPU करेगा Counselling

NEET UG 2023 Counselling केंद्रीय विश्विविद्यालयों (DU BHU AMU जामिया) ESIC के कॉलेजों एएफएमसी पुणे और विभिन्न राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की मेडिकल/डेंटल (MBBS/BDS) कोर्सेस की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए काउंसलिंग का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा किया जाएगा। आयुष कोर्सेस के लिए काउंसलिंग का आयोजन केंद्रीय आयुष परामर्श समिति (AACCC) द्वारा किया जाएगा।

NEET UG 2023 Counselling: नर्सिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन आइपी यूनिवर्सिटी और MCC द्वारा किया जाएगा।

NEET UG 2023 Counselling: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस इस बार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2023 का आयोजन देश भर के मेडिकल, डेटल, आयुष और नर्सिंग शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में इस साल दाखिले के लिए किया था, जिसके नतीजे 13 जून को घोषित होने के एक माह बाद उम्मीदवारों को इन कोर्सेस में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। केंद्रीय विश्विविद्यालयों (DU, BHU, AMU, जामिया), ESIC के कॉलेजों, एएफएमसी, पुणे और विभिन्न राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की मेडिकल/डेंटल (MBBS/BDS) कोर्सेस की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए काउंसलिंग का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा किया जाएगा। एमसीसी द्वारा आमतौर पर नीट रिजल्ट की घोषणा के बाद काउंसलिंग को लेकर अपडेट एक माह में जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि समिति द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग 2023 का कार्यक्रम कभी भी जारी किया सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, mcc.nic.in पर नजर बनाए रखें। NEET UG 2023: आयुष कोर्सेस के लिए AACCC करेगा Counselling हालांकि, आयुष कोर्सेस के लिए काउंसलिंग का आयोजन केंद्रीय आयुष परामर्श समिति (AACCC) द्वारा किया जाएगा। AACCC द्वारा देश भर के केंद्रीय संस्थानों के साथ-साथ राज्यों के आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होमियोपैथी संस्थानों की 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। जो उम्मीदवार आयुष यूजी कोर्सेस - BAMS, BUMS, BSMS या BHMS में इस साल दाखिला लेना चाहते हैं, वे AACCC की आधिकारिक वेबसाइट, aaccc.gov.in पर शुरू होने वाली काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश ले सकेंगे। NEET UG 2023: नर्सिंग के लिए GGSIPU करेगा Counselling इसी प्रकार, नर्सिंग स्नातक कोर्स (बीएससी नर्सिंग) में इस साल दाखिले के लिए काउंसलिंग का आयोजन आइपी यूनिवर्सिटी और MCC द्वारा किया जाएगा। दोनों ही काउंसलिंग बॉडी द्वारा जिन कॉलेजों की बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन कराया जाएगा, उसकी लिस्ट इस लिंक से देखें।

