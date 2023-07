NEET PG Counselling 2023: 27 जुलाई से शुरू होंगे नीट पीजी काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन, MCC ने जारी किया Schedule

NEET PG Counselling 2023 एमसीसी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नीट पीजी 2023 काउंसलिंग की शुरूआत 27 जुलाई से होगी और राउंड 1 के लिए उम्मीदवार 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पहले राउंड के लिए च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग की अवधि एमसीसी ने 28 जुलाई से 2 अगस्त (रात 11.55 बजे तक) निर्धारित की है।

NEET PG Counselling 2023: शेड्यूल MCC ने आधिकारिक वेबसाइट, mcc.nic.in पर जारी किया।

NEET PG Counselling 2023: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने एक तरफ जहां नीट यूजी 2023 के लिए काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन आज, 20 जुलाई को शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ कमेटी ने नीट पीजी काउंसलिंग 2023 के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया है। एमसीसी द्वारा आज जारी कार्यक्रम के अनुसार नीट पीजी 2023 काउंसलिंग की शुरूआत 27 जुलाई से होगी और राउंड 1 के लिए उम्मीदवार 27 जुलाई से लेकर 1 अगस्त की दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पहले राउंड के लिए च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग की अवधि एमसीसी ने 28 जुलाई से 2 अगस्त (रात 11.55 बजे तक) निर्धारित की है। नीट पीजी काउंसलिंग 2023 शेड्यूल डाउनलोड लिंक एमसीसी द्वारा जारी नीट पीजी काउंसलिंग 2023 शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवारों के च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग के बाद कमेटी द्वारा सीट अलॉटमेंट की प्रॉसेसिंग 3 व 4 अगस्त को की जाएगी। इसके बाद राउंड 1 के काउंसलिंग रिजल्ट 5 अगस्त को घोषित कर दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटों का आवंटन किया जाएगा, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स 6 अगस्त को अपलोड करने होंगे और 7 से 13 अगस्त के बीच सम्बन्धित संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। इन उम्मीदवारों का सम्बन्धित संस्थानों को 14 से 16 अगस्त के बीच वेरिफिकेशन कर लेना होगा। NEET PG Counselling 2023: राउंड 2 17 अगस्त से, राउंड 3 7 सितंबर से राउंड 1 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद एमसीसी द्वारा राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 17 अगस्त से ओपेन की जाएगी। उम्मीदवारों को 21 अगस्त रजिस्ट्रेशन और 24 अगस्त तक च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग करनी होगी। इसके बाद राउंड 2 रिजल्ट 26 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। इसी प्रकार, राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 7 से 12 सितंबर तक और च्वाइस फिलिंग/लॉकिंग 13 सितंबर तक होगी। इसके बाद नतीजे 16 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। सबसे आखिर में स्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 28 से 30 सितंबर तक ओपेन होगी, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे।

Edited By: Rishi Sonwal