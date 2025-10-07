Language
    क्लिनिकल साइकोलाॅजी में कर सकेंगे ग्रेजुएट-पोस्ट ग्रेजुएट, GBU को भारतीय पुनर्वास परिषद से मिली मान्यता

    By gajendra pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:23 PM (IST)

    गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग को क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्नातक और परास्नातक कार्यक्रमों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से तीन सत्रों की मान्यता मिली है। विश्वविद्यालय अब बीएससी और एमफिल प्रोग्राम चलाएगा। यह जिले का एकमात्र सरकारी संस्थान है जो ऐसा प्रशिक्षण दे रहा है जिससे छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य में करियर बनाने में मदद मिलेगी। कुलपति और विभागाध्यक्ष ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया।

    क्लिनिकल साइकोलॉजी में जीबीयू को मिली मान्यता। जागरण

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य विभाग को क्लिनिकल साइकोलाॅजी क्षेत्र में स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद से अगले तीन सत्र के लिए मान्यता मिली है।

    अब जीबीयू क्लिनिकल साइकोलाॅजी में बीएससी और एमफिल प्रोग्राम का संचालन करेगा। प्रवेश प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। चयनित विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुला कर प्रवेश दिया जाएगा।

    जीबीयू जिले का इकलौता सरकारी संस्थान है जो इस तरह की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दे रहा है। मान्यता मिलने से नए बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में करियर बनाने में मदद मिलेगी।

    भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदान की गई इस मान्यता से विभाग के सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में हर्ष एवं उत्साह का माहौल है।

    इस उपलब्धि के लिए कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में विभागाध्यक्ष डाॅ. आनंद प्रताप सिंह, प्रो. बंदना पांडेय ने यह उपलब्धि हासिल करने में सार्थक प्रयास किए।

