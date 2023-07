DU SOL Admission 2023: दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग में पीजी कोर्सेस के लिए आवेदन शुरू

DU SOL Admission 2023 दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग (एसओएल) द्वारा संचालित एमबीए एमए हिंदी एमए हिस्ट्री एमए पॉलिटिकल साइंस एमए संस्कृत और एमकॉम में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स 14 अगस्त तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि एमबीए कोर्स के लिए उम्मीदवार 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

DU SOL Admission 2023: MA और MBA कोर्सेस के लिए रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट, sol.du.ac.in पर करें।

DU SOL Admission 2023: डीयू ओपेन से पीजी करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग (एसओएल) द्वारा विभिन्न पीजी कोर्सेस और एमबीए में इस साल दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल द्वारा एसओएल पीजी एडमिशन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार, 1 जुलाई को शुरू किए गए और स्टूडेंट्स 14 अगस्त तक अपना पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, एमबीए कोर्स के लिए उम्मीदवार 15 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा, जिसकी आखिरी तारीख डीयू एसओएल द्वारा 31 अगस्त निर्धारित की गई है। DU SOL Admission 2023: डीयू ओपेन के लिए सीयूईटी स्कोर जरूरी नहीं स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एसओएल में पीजी दाखिले के लिए एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी पीजी 2023 स्कोर का आवश्यक नहीं है। ऐसे में कोई स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बता दें कि डीयू की एसओएल द्वारा पीजी में दाखिला जिन कोर्सेस में लिया जा रहा है, उनमें एमबीए, एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत और एमकॉम शामिल हैं। स्कूल के नोटिफिकेशन के अनुसार स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन से पहले कोर्स और ऑप्शन का सेलेक्शन ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि अप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसमें संशोधन की अनुमति नही होगी। डीयू एसओएल दाखिले के लिए उम्मीदवारों को स्नातक डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि, आवेदन से पहले आधिकारिक सूचना में योग्यता से सम्बन्धित विषोंयो को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। DU SOL Admission 2023: डीयू ओपेन पीजी के लिए कहां करें आवेदन ऐसे जिन छात्र-छात्राओं को दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपेन लर्निंग से पीजी कोर्स करना है, वे आधिकारिक वेबसाइट, sol.du.ac.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। DU SOL PG 2023: प्रॉस्पेक्टस लिंक | आवेदन लिंक

DU SOL MBA 2023: प्रॉस्पेक्टस लिंक | आवेदन लिंक

Edited By: Rishi Sonwal