दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट 2025: 8 अक्टूबर को होगा जॉब फेयर, इस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है! विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल 8 अक्टूबर 2025 को जॉब फेयर आयोजित कर रहा है। स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्र इस फेयर में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है और यह बिलकुल मुफ्त है। इच्छुक छात्र गूगल फॉर्म भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। प्लेसमेंट और जॉब प्रोफाइल की जानकारी DU की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नौकरी और इंटर्नशिप पाने का बड़ा अवसर आने वाला है। विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, डीन ऑफ स्टूडेंट्स’ वेलफेयर के तहत, 8 अक्टूबर 2025 को जॉब फेयर का आयोजन करेगा।

