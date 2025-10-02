दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट 2025: 8 अक्टूबर को होगा जॉब फेयर, इस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है! विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल 8 अक्टूबर 2025 को जॉब फेयर आयोजित कर रहा है। स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी छात्र इस फेयर में भाग ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है और यह बिलकुल मुफ्त है। इच्छुक छात्र गूगल फॉर्म भरकर पंजीकरण करा सकते हैं। प्लेसमेंट और जॉब प्रोफाइल की जानकारी DU की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए नौकरी और इंटर्नशिप पाने का बड़ा अवसर आने वाला है। विश्वविद्यालय का सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, डीन ऑफ स्टूडेंट्स’ वेलफेयर के तहत, 8 अक्टूबर 2025 को जॉब फेयर का आयोजन करेगा।
यह कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के मल्टीपरपज हॉल, इंडोर स्टेडियम और गेट नंबर 2 पर होगा। फेयर में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर पढ़ रहे छात्र-छात्राएं तथा विश्वविद्यालय से पासआउट छात्र भाग ले सकेंगे।
हालांकि, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के छात्र इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है और इसके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है।
आवेदन करने के लिए छात्रों को गूगल फॉर्म भरना होगा, जिसमें नाम, ईमेल, फोन नंबर, सामाजिक वर्ग, लिंग, कोर्स, कॉलेज और विभाग, विश्वविद्यालय एनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर, पासिंग ईयर, सीजीपीए, यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड (पीडीएफ) और रिज्यूमे (पीडीएफ) जमा करना अनिवार्य होगा।
प्लेसमेंट और जॉब प्रोफाइल से जुड़ी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट placement.du.ac.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी प्रश्न के लिए placement@du.ac.in पर संपर्क किया जा सकता है।
इस बीच शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों की स्थिति में फेरबदल हुआ है।
हिंदू कॉलेज ने लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया, मिरांडा हाउस दूसरे स्थान पर रहा, जबकि हंसराज कॉलेज और किरोरी मल कॉलेज पहली बार टॉप-5 में पहुंचे।
यह भी पढ़ें- AIIMS ने की बच्चों को फिजियोथेरेपी पढ़ाने की सिफारिश, मोबाइल की लत और गलत पोस्चर से बिगड़ रही सेहत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।