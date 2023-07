National Doctors Day 2023 प्रतिवर्ष देशभर में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रिटी रेजिलिएंस एंड हीलिंग हैंड्स थीम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गयी थी। तबसे लेकर अब तक यह 33 बार सेलिब्रेट किया जा चुका है। इसके जरिये डॉक्टर्स के प्रति आभार जताया जाता है।

National Doctor's Day 2023: हर साल 1 जुलाई को मनाता जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस

Your browser does not support the audio element.

Edited By: Amit Yadav