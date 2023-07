MPSOS 12th Result 2023: घोषित हुए मध्य प्रदेश रूक जाना नहीं 12वीं के नतीजे, ये है नतीजे देखने का आसान तरीका

MPSOS 12th Result 2023 एमपीएसओएस की ओर से से इस साल कक्षा 10वीं के लिए RJN यानी कि रुक जाना नहीं परीक्षा का आयोजन 15 से 24 जून 2023 तक किया गया था। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 15 से 30 जून 2023 के बीच आयोजित की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 10वीं कक्षा का पास प्रतिशत 23.17% दर्ज किया गया था।

MPSOS 12th Ruk Jana Nahi Result 2023: एमपीएसओएस ने 12वीं कक्षा के नतीजे किए घोषित

