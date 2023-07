MPPSC Prelims 2022-23: मध्य प्रदेश राज्य और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर कार्ड और OMR शीट जारी

MPPSC Prelims Score Card 2022-23 मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा (SSE) 2022 और राज्य वन सेवा (SFS) परीक्षा 2022 के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पहले चरण- प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा एमपीपीएससी प्रिलिम्स स्कोर कार्ड मंगलवार 18 जुलाई को जारी किए गए। इससे पहले प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की घोषणा 12 जुलाई को की गई थी।

MPPSC Prelims Score Card 2022-23: डाउनलोड करन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, mppsc.mp.gov.in पर विजिट करें।

MPPSC Prelims Score Card 2022-23: मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षाओं में सम्मिलित लाखों उम्मीदवारों के लिए अलर्ट। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा (SSE) 2022 और राज्य वन सेवा (SFS) परीक्षा 2022 के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पहले चरण- प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आयोग द्वारा एमपीपीएससी प्रिलिम्स स्कोर कार्ड मंगलवार, 18 जुलाई को जारी किए गए। इसके साथ ही एमपीपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा भरी गई ओएमआर शीट भी जारी कर दी है। उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड और ओएमआर शीट आधिकारिक वेबसाइट, mppsc.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। MPPSC प्रिलिम्स 2022-23 स्कोर कार्ड, OMR शीट डाउनलोड लिंक बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इससे पहले राज्य सेवा और वन सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा परिणामों की घोषणा 12 जुलाई को की थी। प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर राज्य सेवा के लिए 10,351 उम्मीदवारों को अगले चरण में आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। हालांकि, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एमपीपीएससी ने स्कोर कार्ड और ओएमआर शीट सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि कैडिडेट्स के लिए जारी की है। असफल उम्मीदवार स्कोर कार्ड और ओएमआर शीट से अपनी प्रयास की जांच कर सकते हैं ताकि अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें। एमपी पीएससी ने एसएसई 2022 और एसएफएस 2022 के संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आय़ोजन 21 मई 2023 को किया था। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आंसर-की 24 मई को जारी किए गए थे और आपत्तियां 31 मई तक स्वीकार की गई थीं। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से 16 फरवरी 2023 तक चली थी। हालांकि, आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए तारीखों का एलान अभी तक नहीं किया है। उम्मीदवार अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट, mppsc.mp.gov.in पर समय-समय पर विजिट करते रहें। यह भी पढ़ें - MPPSC Prelims Result 2023: घोषित हुए मध्य प्रदेश राज्य और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं के नतीजे, देखें रोल नंबर

