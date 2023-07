MP TET Result 2023 मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल की ओर से एमपी टीईटी 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को मांगी गयी जानकारी जैसे एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अनारक्षित वर्ग को न्यूनतम 60 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

MP TET Result 2023: एमपी टीईटी रिजल्ट हुआ घोषित, यहां दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर जांचे रिजल्ट।

Your browser does not support the audio element.

MP TET Result 2023: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से मिडिल एन्ड प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने एमपी टीईटी एग्जाम भाग लिया था वे ऑनलाइन माध्यम से अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। MP TET Result 2023 एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों को रिजल्ट देखने के लिए एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड हल करके सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। इस वर्ष एमपी टीईटी वर्ग 2 की परीक्षा 2 मई से 19 मई 2023 तक आयोजित की गयी थी। एमपी टीईटी रिजल्ट 2023 डायरेक्ट लिंक MP TET Result 2023 OUT: ऐसे चेक करें नतीजे एमपी टीईटी रिजल्ट 2023 प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाना है।

वेबसाइट के होम पेज आपको "परीक्षा परिणाम -माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2023" लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब एक नए पेज पर आपको एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ भरने के साथ दिया गया कैप्चा कोड हल करना होगा।

अब आपको नीचे दी गयी सर्च बटन पर क्लिक करना होगा।

रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सुविधनुसार प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त करने होंगे कितने अंक? एमपी टीईटी परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग प्रतिशत अंक निर्धारित किये गए हैं। अनारक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक प्राप्त करना होगा वहीं आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी वे इस परीक्षा में सफल माने जाएंगे। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें दोबारा इसे पास करने की जरूरत नहीं होगी। इस परीक्षा की वैलिडिटी को आजीवन के लिए रखा गया है।

Edited By: Amit Yadav