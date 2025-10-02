MP SET 2025: मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी, 31 विषयों के लिए होगी परीक्षा, आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक कुल 31 विषयों के लिए जनवरी 2026 में परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। एमपी एसईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही स्टार्ट किये जायेंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एमपी एसईटी (MP SET 2025) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना में बताया गया है कि एमपी एसईटी परीक्षा कुल 31 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन UGC NET व CSIR NET सिलेबस के आधार पर होगा।

इन विषयों के लिए होगी परीक्षा नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 में करवाया जायेगा। एग्जाम कुल 31 विषयों के लिए होगा जो निम्नलिखित हैं- 01-रसायन विज्ञान

02- वाणिज्य

03- संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग

04- अपराधशास्त्र

05- रक्षा और रणनीतिक अध्ययन

06- पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान

07- अर्थशास्त्र

08- अंग्रेजी

09- भूगोल

10- हिन्दी

11- इतिहास

12- गृह विज्ञान

13- विधि

14- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

15- जीव विज्ञान

16- प्रबंधन

17- गणितीय विज्ञान

18- नृत्य

19- दर्शनशास्त्र

20- शारीरिक शिक्षा

21- भौतिक विज्ञान

22- राजनीति विज्ञान

23- मनोविज्ञान

24- मराठी

25- संगीत

26- संस्कृत

27- समाजशास्त्र

28- परम्परागत संस्कृत विषय Sanskrit Traditional Subject (ज्योतिष, प्राच्य, साहित्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र)

29- उर्दू

30- चित्रकला

31- योग

कौन कर सकेगा आवेदन मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET 2025) में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ प्राप्त की हो। मध्य प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई है।

एप्लीकेशन प्रॉसेस एप्लीकेशन फॉर्म एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर भरा जा सकेगा, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। इस एग्जाम के माध्यम से अभ्यर्थी उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए पात्रता प्राप्त कर सकेंगे।