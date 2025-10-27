MP SET 2025: मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन स्टार्ट, पात्रता, फीस, एप्लीकेशन प्रॉसेस सहित पूरी डिटेल करें चेक
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से राज्य पात्रता परीक्षा (MP SET 2025) के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है जो 20 नवंबर तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट या इस पेज से फॉर्म भर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एमपी एसईटी (MP SET 2025) के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वे मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 नवंबर 2025 निर्धारित है।
महत्वपूर्ण तिथियां
|ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तिथि
|25 अक्टूबर 2025
|फॉर्म भरने की लास्ट डेट
|20 नवंबर 2025
|एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने की तिथियां
|30 अक्टूबर से 22 नवंबर 2025
|लेट फीस के साथ आवेदन की तिथि (प्रथम चरण)
|21 से 28 नवंबर 2025
|लेट फीस के साथ आवेदन की तिथि (द्वितीय चरण)
|29 नवंबर से 1 दिसंबर 2025
पात्रता एवं मापदंड
मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा 2025 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री न्यूनतम 55 फीसदी अंकों के साथ प्राप्त की हो। मध्य प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई है। जो अभ्यर्थी चौथे सेमेस्टर या अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे भी इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। इस परीक्षा के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं है।
कैसे करें अप्लाई
- एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर Apply Online पर क्लिक करें।
- अब एसईटी के सामने लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद जानकारी पढ़ लें।
- अब मांगी गई डिटेल दर्ज करके पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर लें।
- अंत में निर्धारित फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
आवेदन फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल श्रेणी एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 500 रुपये और मध्य प्रदेश की रिजर्व कैटेगरी को 250 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इस शुल्क के साथ ही पोर्टल शुल्क 40 रुपये अतिरिक्त जमा करना होगा। अगर आपसे आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आपको 50 रुपये जमा करके संशोधन करने का मौका दिया जाएगा।
