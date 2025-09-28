Language
    MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:59 PM (IST)

    एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यहनि 29 सितंबर निर्धारित है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे तुरंत ही फॉर्म भर लें कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। फॉर्म में करेक्शन 4 अक्टूबर तक किया जा सकता है। इस भर्ती के जरिये कुल 7500 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

    MP Police Bharti 2025 के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 29 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी से आवेदन करने में गलती हो गई है तो वे 4 अक्टूबर तक उसमें संशोधन कर पाएंगे।

    पात्रता एवं मापदंड

    कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है।

    शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने 29 सितंबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की आयु 33 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    आवेदन पत्र भरने की स्टेप्स

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। इससे आप कैफे के अतिरिक्त चार्ज से भी बच जायेंगे। आवेदन की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-

    • एमपी पुलिस भर्ती 2025 में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर विजिट करें।
    • इसके बाद हिंदी या अंग्रेजी का चयन करें।
    • होम पेज पर Online Form - Police Constable Recruitment Test - 2025 पर क्लिक करें।
    • अब प्रोफाइलिंग पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर लें।
    • वर्ग के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस

    फॉर्म भरने के साथ अभ्यर्थियों को वर्ग के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। एप्लीकेशन फीस जनरल श्रेणी एवं अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए 560 रुपये वहीं ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए फीस 310 रुपये निर्धारित की गई है। फीस भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। ध्यान रखें कि फीस के साथ ही पोर्टल शुल्क 60 रुपये अलग से जमा करना होगा।

