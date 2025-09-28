MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 पदों पर आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

एमपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यहनि 29 सितंबर निर्धारित है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे तुरंत ही फॉर्म भर लें कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी। फॉर्म में करेक्शन 4 अक्टूबर तक किया जा सकता है। इस भर्ती के जरिये कुल 7500 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के 7500 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती हो रही है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 29 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं और अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर सके हैं वे बिना देरी करते मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी से आवेदन करने में गलती हो गई है तो वे 4 अक्टूबर तक उसमें संशोधन कर पाएंगे। पात्रता एवं मापदंड कॉन्स्टेबल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्था से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं या 12वीं की परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है।

शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने 29 सितंबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सामान्य व ईडब्ल्यूएस वर्ग व अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की आयु 33 साल से ज्यादा न हो। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।