    MP NEET Counselling 2025: एमपी नीट यूजी 2nd राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, नाम एवं रैंक वाइज चेक करें सीट की डिटेल

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:40 AM (IST)

    एमपी नीट यूजी राउंड 2 काउंसिलिंग सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपनी सीट की स्थिति चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस राउंड में सीट अलॉट हुई है वे 23 से 29 सितंबर तक संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं।

    MP NEET Counselling 2025: आज से अलॉटमेंट रिजल्ट कर सकते हैं डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा (DME), मध्य प्रदेश की ओर से MBBS/BDS एडमिशन के लिए राउंड 2 नीट यूजी अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन भी छात्रों ने 2nd राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे तुरंत ही DME की ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक अलॉटमेंट लिस्ट डाउनलोड करके अपनी रैंक/ सीट की स्थिति चेक कर सकते हैं।

    29 सितंबर तक लेना होगा प्रवेश

    जिन छात्रों को राउंड 2 काउंसिलिंग में सीट अलॉट हुई है उनको अब 23 से 29 सितंबर तक अलॉटेड कॉलेज/ संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट करते समय सभी आवश्यक डॉक्युमेंट अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके। जो स्टूडेंट्स तय तिथियों में रिपोर्ट नहीं करेंगे उनकी सीट रद्द कर दी जाएगी।

    ऐसे करें अलॉटमेंट रिजल्ट चेक

    • एमपी नीट यूजी पहले राउंड की अलॉटमेंट रिजल्ट का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रिवाइज्ड अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स से चेक कर सकते हैं।
    • एमपी नीट 2nd राउंड अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'UG Counselling section' सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करें।
    • अब आपकी स्क्रीन पर अलॉटमेंट रिजल्ट पीडीएफ ओपन हो जाएगा।

    रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज

    छात्र संस्थान में एडमिशन के लिए रिपोर्ट करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं ताकी आपका वेरिफिकेशन हो सके। कुछ महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स नीट प्रवेश पत्र और स्कोरकार्ड, एमपी नीट यूजी राउंड 2 आवंटन पत्र, कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, एमपी निवास प्रमाण पत्र, मान्य श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र हैं।

    2nd राउंड काउंसिलिंग संपन्न होने के बाद अगले राउंड के लिए शेड्यूल जारी होगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्र समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें। 

