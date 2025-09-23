MP NEET Counselling 2025: एमपी नीट यूजी 2nd राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, नाम एवं रैंक वाइज चेक करें सीट की डिटेल

एमपी नीट यूजी राउंड 2 काउंसिलिंग सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपनी सीट की स्थिति चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इस राउंड में सीट अलॉट हुई है वे 23 से 29 सितंबर तक संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा (DME), मध्य प्रदेश की ओर से MBBS/BDS एडमिशन के लिए राउंड 2 नीट यूजी अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। जिन भी छात्रों ने 2nd राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वे तुरंत ही DME की ऑफिशियल वेबसाइट dme.mponline.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक अलॉटमेंट लिस्ट डाउनलोड करके अपनी रैंक/ सीट की स्थिति चेक कर सकते हैं।

29 सितंबर तक लेना होगा प्रवेश जिन छात्रों को राउंड 2 काउंसिलिंग में सीट अलॉट हुई है उनको अब 23 से 29 सितंबर तक अलॉटेड कॉलेज/ संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट करते समय सभी आवश्यक डॉक्युमेंट अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके। जो स्टूडेंट्स तय तिथियों में रिपोर्ट नहीं करेंगे उनकी सीट रद्द कर दी जाएगी।