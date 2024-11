Maharashtra Board Exam Date Sheet 2025: महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम शेड्यूल जारी, 11 फरवरी से शुरू होंगी बारहवीं की परीक्षाएं

महाराष्ट्र बोर्ड की ओर से दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए डेटशीट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना है। बोर्ड ने इन कक्षाओं के लिए टाइमटेबलआधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर रिलीज कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी इसे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसका प्रिंटआउट लेकर रख सकते हैं। बता दें कि दसवीं की परीक्षाएं 21 फरवरी 2025 से शुरू होगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं कक्षा का टाइमटेबल जारी कर दिया है। यह आधिकारिक वेबसाइट https://mahahsscboard.in/mr पर जारी किया गया है। जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक, बारहवीं कक्षा के लिए परीक्षाएं 1़1 फरवरी, 2024 से शुरू होंगी। वहीं, दसवीं कक्षा के लिए 21 फरवरी, 2024 से आयोजित की जाएंगी। एग्जाम में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर टाइमटेबल को डाउनलोड कर लें।

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सेकेंडरी स्कूल सार्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (HSC) परीक्षा के लिए टाइम टेबल 2025 की घोषणा कर दी है। डेटशीट 2025 के अनुसार, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी, 2024 से शुरू होकर 17 मार्च, 2025 तक संचालित होंगी।

Maharashtra SSC Exam Time Table 2024: दसवीं कक्षा में पहले दिन होगा लैंग्वेज का पेपर महाराष्ट्र कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2025 के शेड्यूल के अनुसार, पहला पेपर भाषा का होगा। साथ ही सामाजिक विज्ञान के पेपर के साथ इस कक्षा के लिए परीक्षा समाप्त होगी। एग्जाम सुबह 11 से 2 बजे तक कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि, कुछ विषयों की परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

Maharashtra HSC Exam Date Sheet 2025: 12वीं कक्षा में पहले दिन होगा इंग्लिश का पेपर महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी परीक्षा 2025 के शेड्यूल के अनुसार, 12वीं कक्षा के लिए पहले दिन अंग्रेजी का पेपर होगा। साथ ही समाजशास्त्र पेपर के साथ यह परीक्षा समाप्त होगी। यह एग्जाम दो सेशन में आयोजित किया जाएगा। पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड संबंधित स्कूलों से स्टूडेंट्स प्राप्त कर सकेंगे। How to download Maharashtra SSC and HSC Exam Time Table 2025: महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी और एसएससी परीक्षाओं का शेड्यूल ऐसे करें डाउनलोड महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी और एसएससी परीक्षाओं का टाइमटेबल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाना होगा। अब यहां होमपेज पर उपलब्ध 10वीं और 12वीं की डेटशीट लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने टाइमटेबल का पीडीएफ खुलकर आ जाएगा। उसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए सेव करके रख लें।