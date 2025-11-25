UPSSSC PET Result 2025 Live: जल्द ही जारी होगा यूपी पीईटी का रिजल्ट, यहां upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड
यूपीएसएसएससी की ओर से यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार Live UP PET 2025 Results Updates से संबंधित अधिक जानकारी के लिए यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.inपर जाकर समय-समय पर विजिट कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही UPSSSC PET 2025 Result जारी किया जा सकता है। बता दें, इस परीक्षा में लगभग 19 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, अब उन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूपीएसएसएससी की ओर से रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC PET Scorecard download कर सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
यूपी पीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद सभी सफल उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही यूपी पीईटी का स्कोरकार्ड तीन वर्षों तक वेलिड माना जाएगा।
UPSSSC PET Result 2025 Live: कहां से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।
UPSSSC PET Result 2025: इतने अभ्यर्थी हुए थे शामिल
इस साल यूपी पीईटी की परीक्षा में लगभग 19 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
UP PET Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से यूपी पीईटी परीक्षा का रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।
- यूपी पीईटी रिजल्ट 2025 देखने के व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन पर लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
UPSSSC PET Result 2025: इस दिन हुई थी परीक्षा
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से यूपी पीईटी परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 06 एवं 07 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था।