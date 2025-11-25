एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से जल्द ही UPSSSC PET 2025 Result जारी किया जा सकता है। बता दें, इस परीक्षा में लगभग 19 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, अब उन सभी उम्मीदवारों को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो यूपीएसएसएससी की ओर से रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर UPSSSC PET Scorecard download कर सकेंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

यूपी पीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने के बाद सभी सफल उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में ग्रुप-सी के पदों पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही यूपी पीईटी का स्कोरकार्ड तीन वर्षों तक वेलिड माना जाएगा।