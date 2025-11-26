कोल्हान विवि के दीक्षांत समारोह में Gold medalist सम्मानित, राज्यपाल ने दी नई जिम्मेदारियों की सीख
कोल्हान विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने छात्रों को नई जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया और उन्हें भविष्य में देश और समाज के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
राज्यपाल ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र की सामाजिक परंपरा, जनजातीय संस्कृति, सामुदायिक जीवन और सम्मान की भावना पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के बाद समाज को नई दिशा देने की जिम्मेदारी भी विद्यार्थियों पर होती है।
कौशल तथा नवाचार को नई दिशा दी जा रही
झारखंड की संस्कृति, मूल्यों और पहचान को आगे बढ़ाएं
उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थी जहां भी जाएं झारखंड की संस्कृति, मूल्यों और पहचान को आगे बढ़ाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील रहने की अपील की।
शोध, नवाचार और ज्ञान संस्कृति को मजबूत करें
स्थानीय उद्यमियों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर
शिक्षकों की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं। इसलिए शिक्षण कार्य केवल पठन-पाठन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में भी उनका योगदान अनिवार्य है। समारोह में वर्ष 2021 से 2024 सत्र के गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को गोल्ड मेडल, प्रमाणपत्र और उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया गया।
