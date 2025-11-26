कोल्हान विवि के दीक्षांत समारोह में Gold medalist सम्मानित, राज्यपाल ने दी नई जिम्मेदारियों की सीख

शोध, नवाचार और ज्ञान संस्कृति को मजबूत करें

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे शोध, नवाचार और ज्ञान संस्कृति को मजबूत करें, ताकि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी राष्ट्र का गौरव बढ़ा सके।

उन्होंने कहा कि आज का युग कौशल, तकनीक और नवाचार का है। युवाओं को केवल नौकरियों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं अवसर सृजित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

स्थानीय उद्यमियों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर

झारखंड वन, खनिज, पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों का केंद्र है, जहां अपार संभावनाएं हैं। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय से उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और स्थानीय उद्यमियों के साथ साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि विद्यार्थियों को कैंपस सिलेक्शन के अधिक अवसर मिल सकें।



शिक्षकों की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माता होते हैं। इसलिए शिक्षण कार्य केवल पठन-पाठन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में भी उनका योगदान अनिवार्य है। समारोह में वर्ष 2021 से 2024 सत्र के गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को गोल्ड मेडल, प्रमाणपत्र और उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया गया।



